Неизвестный граффитист из Бугульмы разрисовал здания в стиле английского уличного художника Бэнкси

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). Прогуливаясь по улицам Бугульмы, можно увидеть множество разнообразных граффити. Каждое из них по-своему привлекает внимание. Это касается и серии изображений, перенесенных на определенную поверхность при помощи краски и трафарета. Об этом пишет «Бугульминская газета».





Работы выполнены в стиле английского уличного художника, известного под псевдонимом Бэнкси.





Граффити начали появляться на улицах Бугульмы около трех лет назад. Автор расписывает стены работами на злободневные темы, социальные проблемы, а некоторые посвящает известным личностям или просто своим знакомым.





В одном из интернет-сообществ уличный художник рассказал, что самые первые работы он копировал из Интернета, однако позже начал искать фотографии, которые подстраивал под свои идеи. «Иногда соединял несколько фотографий в один образ», – написал он в одном из развлекательных интернет-сообществ.





Первое время художник старался придумывать что-то оригинальное, чтобы не повторять идей вандалов. Некоторые работы отражают личную жизнь художника – иногда он просто рисует портреты.

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