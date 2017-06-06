На Самосыровской свалке высадят деревья и засеют многолетние травы

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ», Александра Давыдова). В Казани на биологический этап рекультивации Самосыровской свалки потратят более 44 млн рублей из бюджета города. Заказчиком выступает Комитет жилищно-коммунального хозяйства города, сообщается на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, по верху свалки и на откосы планируют нанести плодородный слой грунта, засеять его многолетними травами и подкормить органоминеральными удобрениями. Также в планах — посадка более 1,1 тыс. деревьев и кустарников.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что «Татнефть» планирует вырабатывать электроэнергию из свалочного газа на «Самосырово». Такую идею Министерству экологии РТ предложил гендиректор компании Наиль Маганов. Проект реализуют в течение года. Кроме того, на «Самосырово» установят очистные сооружения и трансформаторную подстанцию за 28,3 млн рублей. Победителем аукциона стала зеленоградская ООО «Сумма Технологий Очистки Воды».

«Самосырово» — крупнейшая свалка на территории Татарстана. Ее площадь составляет 32 га, высота — 45 метров. Рекультивацию свалки с февраля 2018 года выполняет подрядчик «Русремстрой».

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