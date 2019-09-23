Спецприз экстремального фестиваля «Эчпочмак трофи» увезли участники из Можги

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). В Менделеевске состоялся пятый юбилейный фестиваль по экстремальному вождению «Эчпочмак трофи 2019», в которых приняло участие более тысячи человек, пишут «Менделеевские новости».



Экипажи из разных городов России проходили экстремальные маршруты по территории Ижевки, конкурируя друг с другом за главный приз. Гонщики преодолели непроходимые участки с болотом, вязкой грязью, поваленными на дороги деревьями.





Абсолютным победителем в номинации «Супертуризм» стала команда из города Чайковский, а специальный приз от имени главы Менделеевского района Валерия Чершинцева получили участники из Можги.

Дмитрий Загуменов и Иван Соловьев приняли участие в соревнованиях в классе «Туризм» второй год подряд и на этот раз увезли домой специальный приз.

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