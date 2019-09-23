В Нижнекамске рассказали, как подготовились к холодам

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). В Нижнекамске на планерке руководителей замглавы исполкома Нижнекамска Алексей Наполов рассказал, как город подготовился к зиме. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Отопление в социальные объекты было подано на прошлой неделе. С 20 сентября начали заливать воду в батареи многоэтажек.





По словам замруководителя исполкома, нагреть воздух – одно, а удержать тепло – другое. С этой целью в Нижнекамске делают ремонт кровли в домах, утепляют панельные швы, фасады многоэтажек.

Важную роль играет здесь и капитальный ремонт подъездов – отремонтировано 180 тамбурных дверей, 880 окон вместо деревянных стали пластиковыми, проводятся другие работы.



Алексей Наполов напомнил, что в городе работает call-центр по вопросам проблем в сфере ЖКХ. Телефонные линии 072 и 8 (8552) 40-07-20 открыты в круглосуточном режиме.

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