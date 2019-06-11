Новая пара однофамильцев зарегистрирована в Лениногорске

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). Вторая в этом году пара однофамильцев – Сергеева Виталия Юрьевича и Сергеевой Татьяны Генадьевны – зарегистрирована в ЗАГСе Лениногорского района, сообщает пресс-служба ведомтсва.
Специалисты брачного ведомства отмечают, что регистрация однофамильцев является одним из редких случаев.
Молодоженам Виталию и Татьяне 19 сентября 2019 года в торжественной обстановке был вручен первый семейный документ – свидетельство о заключении брака.
Специалисты поздравили молодоженов со знаменательным событием в их жизни, пожелав им счастливой и долгой семейной жизни.
В июле этого года был зарегистрирован первый в этом году брак однофамильцев – Рамиля и Миляуши Хайруллиных. Примечательно, что эти молодожены также проживают в Лениногорске.