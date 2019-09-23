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Татар-информ

24 сентября 2019, 00:33

Культура

Художники из Нижнекамска устроили мастер-класс для сельских детей на холме Кумыс

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Культура

Художники из Нижнекамска устроили мастер-класс для сельских детей на холме Кумыс

Фото: e-nkama.ru

Юные художники и педагоги запечатлели на бумаге окрестности холма Кумыс.

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). Учителя рисования из Нижнекамска посетили село Шереметьевка. Елена Потемкина и Ирина Глухарева устроили для сельских ребят большой мастер-класс по акварели. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

В пленэре участвовали и сотрудники местного Дома культуры во главе с директором Галиной Поповой.

Культурное событие состоялось благодаря выставке картин уроженца здешних мест Михаила Буканина. Картины художника сейчас экспонируются в Шереметьевке. Событие стало своеобразным катализатором культурных проектов.



Юные художники и педагоги запечатлели на бумаге окрестности холма Кумыс.

 

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