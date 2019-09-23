Невнимательность водителя стала причиной массового ДТП в Казани, в котором пострадали два ребенка

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). Невнимательность водителя внедорожника «Фольксваген» стала причиной ДТП в Казани, в котором травмы получили два 11-летних школьника. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Муниципальной службе полка ДПС Казани.

«Сегодня днем напротив дома № 56 по улице Главная 49-летний водитель "Фольксвагена" не выбрал безопасную скорость и дистанцию, и врезался в автомобиль "Хендэ", который остановился на запрещающий сигнал светофора. От удара корейскую легковушку отбросило на впередистоящий автомобиль "КИА"», – рассказали агентству в Муниципальной службе полка ДПС Казани.

В результате ДТП двое маленьких пассажиров «Хендэ» - 11-летние мальчики – получили травмы. Медики диагностировали у школьников сотрясение головного мозга и на каретах скорой помощи доставили их в ДРКБ.

Не исключено, что водитель внедорожника отвлекся на телефон и не успел вовремя затормозить.





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