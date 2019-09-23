В Казани водитель иномарки вылетел на встречку и протаранил «Ладу», один человек пострадал

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). В Казани лоб в лоб столкнулись «Лада» и «КИА», пострадал водитель отечественного авто. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Муниципальной службе полка ДПС Казани.

«Сегодня утром на пересечении улиц Гагарина и Восход водитель "КИА", по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с автомобилем "Лада"», – уточнили в Муниципальной службе полка ДПС Казани.

В результате аварии различные травмы получил водитель отечественной легковушки.

«Выезд на полосу встречного движения – одно из самых серьезных правонарушений и считается одним из самых опасных маневров. Штраф за такое нарушение – 5 тыс рублей!», – напоминают водителям автоинспекторы.

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