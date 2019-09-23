Наставник «Сибири» о победе над «Ак Барсом»: Сыграли, наверное, одну из лучших игр в сезоне

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал победу над «Ак Барсом» (4:2), отметив удачную игру в большинстве и надежные действия вратаря.

«Ребята молодцы, сегодня, пожалуй, мы сыграли, наверное, одну из лучших игр в этом сезоне. Хороший прессинг был, и удачно забитые голы, а также реализованное большинство и надежная игра в обороне и вратаря», – приводит его слова пресс-служба клуба.

Заварухин также отметил игру своего голкипера Красикова и предположил, что болельщикам «Сибири» понравился ход матча.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.