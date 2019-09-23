Голкипер «Ак Барса» о поражении от «Сибири»: «Пошли удаления, и соперник нас за них наказал»

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Тимур Билялов, сменивший в воротах «Ак Барса» Адама Рейдеборна, прокомментировал поражение в Новосибирске от «Сибири» (2:4), отметив неоправданные удаления. Об этом сообщает пресс-служба команды из столицы Татарстана.

«Было очень хорошее начало – стартовали хорошо, активно, было очень мало игры в нашей зоне. Потом пошли неоправданные удаления, и соперник нас за них наказал. Потом мы пытались перевернуть игру, но, к сожалению, не получилось», – сказал Билялов.

Голкипер предположил, что казанцы в Новосибирске перегорели, и добавил: «Надо идти дальше – предстоит тяжелый матч в Челябинске [25 сентября], надо побеждать, будем стараться».

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