Форвард «Ак Барса» о поражении в Новосибирске: Нужно с более холодной головой подходить к моментам

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Молодой нападающий казанского «Ак Барса» Артем Валеев прокомментировал поражение в Новосибирске от «Сибири» (2:4), отметив, что казанцам не хватило хладнокровия. Об этом сообщает пресс-служба команды из столицы Татарстана.

«Да, наверное – старались, будем работать. Где-то нужно с более холодной головой подойти к моментам. Все парни работают, хотят приносить пользу команде. Думаю, посмотрим видео, тренеры подскажут, что мы сделали не так. После игры тренеры отдельно молодым игрокам ничего не говорили – может, что-то объяснят позже», – отметил Валеев.

При этом свою игру, всего третью в рамках КХЛ, молодой форвард оценивать не стал, переадресовав вопрос тренерам. «Хочется, конечно, помочь команде, забить, но пока не удается. Буду работать», – добавил он.

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