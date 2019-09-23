Озеро с краснокнижными растениями близ Нижнекамска готовят к чистке и зарыблению

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). Экоактивисты и волонтеры очистили береговую территорию озера Каракуль, которое в народе называют Пионерским. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Цель добровольцев — не только очистить озеро Каракуль, но и привлечь внимание к уникальному водному объекту, а также запустить мероприятия по экореабилитации озера.





Казанский федеральный университет также присоединился к проекту. По заказу исполкома Нижнекамска в 2018 году специалисты вуза провели комплексное исследование озера, чтобы сохранить в нем биологическое равновесие.



Рекомендации, данные учеными, взяты на вооружение. Из Камы в озеро периодически будут подавать воду, производить зарыбление и в будущем проведут очистку дна от ила.



Поддержать экологическую обстановку неравнодушные нижнекамцы решили не только на водоеме, но и на берегу.



Экологи, сотрудники крупных промышленных предприятий навели здесь порядок. По словам организаторов, только в прошлом году отсюда было вывезено более пяти тонн отходов.

Львиная доля всего, что нашли активисты – последствия отдыха.





«Население необходимо информировать о тех катастрофических объемах мусора, который мы вывозим на полигон», – рассказала руководитель организации «ЭкоМир» Гузель Абдуллина.

Озеро Каракуль – уникальное, ученые обнаружили в нем два редких растения – белоснежную кувшинку и бутон желтый. Оба вида занесены в Красную книгу.

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