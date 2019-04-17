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Татар-информ

23 сентября 2019, 20:18

ПолитикаОбщество

Минниханов укрепил свои позиции в топе-20 губернаторов-блогеров

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ПолитикаОбщество

Минниханов укрепил свои позиции в топе-20 губернаторов-блогеров

Фото: Владимир Васильев/архив

Интерес СМИ вызвала публикация в Instagram’е о впервые запущенном в космос чак-чаке.

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов в августе укрепил свои позиции в топе-20 глав регионов, ведущих собственные блоги. Соответствующий рейтинг составлен исследовательской компанией «Медиалогия».

Президент РТ поднялся сразу на восемь позиций и занял 12-е место. Росту цитируемости в СМИ поспособствовало то, что Минниханов на своей странице в соцсети Instagram «сообщил о первом в мире успешном запуске национального лакомства чак-чак в космос», отмечается в сообщении.

Наиболее цитируемыми губернаторами-блогерами остались глава Чечни Рамзан Кадыров, мэр Москвы Сергей Собянин и бывший на тот момент врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. При этом Кадыров со второго места поднялся на первое, а Собянин с первого опустился на второе. 

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