Минниханов укрепил свои позиции в топе-20 губернаторов-блогеров

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов в августе укрепил свои позиции в топе-20 глав регионов, ведущих собственные блоги. Соответствующий рейтинг составлен исследовательской компанией «Медиалогия».

Президент РТ поднялся сразу на восемь позиций и занял 12-е место. Росту цитируемости в СМИ поспособствовало то, что Минниханов на своей странице в соцсети Instagram «сообщил о первом в мире успешном запуске национального лакомства чак-чак в космос», отмечается в сообщении.

Наиболее цитируемыми губернаторами-блогерами остались глава Чечни Рамзан Кадыров, мэр Москвы Сергей Собянин и бывший на тот момент врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. При этом Кадыров со второго места поднялся на первое, а Собянин с первого опустился на второе.

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