WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

23 сентября 2019, 19:54

Спорт

«Нефтехимик» прервал неудачную серию, победив после четырех поражений подряд

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Спорт

«Нефтехимик» прервал неудачную серию, победив после четырех поражений подряд

Команда из Нижнекамска в гостях взяла верх над челябинским «Трактором».

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Нижнекамский «Нефтехимик» сегодня в упорной борьбе выиграл в Челябинске у «Трактора» со счетом 2:1, забросив решающую шайбу в середине третьего периода. Эта победа остановила черную серию из четырех подряд поражений нижнекамцев в чемпионате КХЛ.

Серия неудач «Нефтехимика» началась на родном льду и продолжилась в ходе выезда. Четыре проигрыша подряд. Но сегодня в заключительной встрече выездной серии нижнекамцы вырвали победу у «Трактора».

В первом периоде уральцы быстро захватили инициативу в свои руки. Хозяева много и настойчиво атаковали, но голкипер нижнекамцев Александр Шарыченков с защитниками справились со всеми проблемами. А «Трактор» подвела игровая дисциплина, когда в течении одной минуты арбитры удалили одного за другим двух игроков хозяев. Столь ощутимое численное преимущество, «пять на три», гости быстро реализовали – свой первый гол в КХЛ с добивания забил канадский форвард Мэтт Уайт, 0:1.

Но и уральцы первое же удаление в составе «Нефтехимика» реализовали вскоре после начала второго периода. И здесь произошло добивание в исполнении Андрея Попова, 1:1.

И по счету, и по содержанию игра была равной. Судьба матча в итоге решилась в заключительной трети встречи. В середине периода великолепный щелчок в касание в девятку удался защитнику «Нефтехимика» Александру Брынцеву, 1:2. Все старания хозяев спасти матч успехом не увенчались, и нижнекамцы добыли такую ценную для них победу.

После десяти матчей в активе нижнекамцев 9 очков. В следующем туре 26 сентября «Нефтехимик» примет китайский «Куньлунь».

«Трактор» (Челябинск) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 1:2 (0:1, 1:0, 0:1).
Шайбы забросили: Попов (25) – Уайт (15), Брынцев (50).
Штраф: 6–8. 

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