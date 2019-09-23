На Казанской ярмарке жители столицы РТ смогут пройти обследование сердца

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). Завтра на Казанской ярмарке откроется центр скрининга, где любой желающий сможет пройти обследования сердца. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения Татарстана, заместитель главного врача казанской городской клинической больницы № 7 Зульфия Ким.

«Завтра в Казани стартует первое мероприятие – выставка “Активное долголетие“, где любой обратившийся сможет пройти кардиоскрининг и консультацию кардиолога. В воскресенье на Кремлевской набережной пройдет акция “10 тысяч шагов“, которая начнется в 10 утра. Также подобные мероприятия пройдут в Набережных Челнах, Нижнекамске, Буинске и других городах. Подробная информация о датах и времени проведения мероприятий появится в СМИ», – объяснила медик.

Павильон с кардиоскринингом откроется завтра в 9 часов и будет работать до 28 сентября.

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