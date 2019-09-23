La Primavera открывает XXXI концертный сезон произведениями Рихарда Штрауса и Вивальди

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Сегодня Казанский камерный оркестр La Primavera открывает новый, XXXI концертный сезон концертом «Феерические метаморфозы La Primaver’ы» в ГБКЗ имени С. Сайдашева.

«Для этого концерта я выбрал знаковые для La Primaver’ы произведения, поскольку мы открываем год, в котором будет отмечать 30-летний юбилей. В первом отделении прозвучит первое произведение, которое мы играли, – “Времена года“ Вивальди. Первая часть этого сочинения, La Primavera, дала название нашему оркестру», – рассказал художественный руководитель и главный дирижер оркестра Рустем Абязов.

Во втором отделении прозвучат, в частности, «Метаморфозы» Рихарда Штрауса, некогда впервые исполненные камерным оркестром в столице Татарстана.

«Когда нам это удалось сделать, тогда я смог смело сказать, что оркестр готов к решению любых творческих вопросов», – отметил маэстро.

Абязов также сказал, что знаковым для La Primavera произведением является и «Феерическая фантазия» на темы Иоганна Штрауса, которую 25 лет назад сочинил казанский композитор Борис Четвергов. Она неизменно находится в репертуаре камерного оркестра и очень часто украшает его программу.

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