Наставник «Ак Барса» о поражении в Новосибирске: «Мы перестали делать то, что должны были»

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение в Новосибирске от «Сибири» (2:4), отметив, что его молодежь нуждается в отдыхе. Об этом сообщает пресс-служба татарстанской команды.

«Было очень хорошее начало, очень неплохое, но у нас игры переворачиваются быстро: удаление 5 на 3 надломило. Но это не умаляет заслуг соперника. Нам надо было искать пути, а после этого игра немного перевернулась. За шесть бросков мы пропустили три гола – такая тонкая грань, может пойти и в другую сторону», – заметил специалист.

Комментируя хет-трик форварда хозяев Романцева, Квартальнов отдал должное сибиряку и не стал обвинять в неудаче своего голкипера Адама Рейдеборна.

«Объяснения нет, там игрок действовал хорошо. Адам очень маленьким таким стал, там игрок бросал очень близко, может, стоило по-другому сыграть. В этих моментах шайба верхом шла, а он немного не так расположился, стал маленьким, она заходила. Но соперник здорово сыграл – может быть, сегодня день не Адама. Но, как я сказал в раздевалке, он нам очень много помогал до этого. Такое бывает», – признал он.

Наставника казанцев не удивило обилие удалений в его команде, но и объяснений этому у него пока нет. При этом он откровенно признал, что команда не выполнила тренерской установки, и добавил, что, может быть, молодым игрокам пора дать отдохнуть.

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