Энергетики и курение кальяна стали новыми причинами сердечно-сосудистых заболеваний

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). Сердечные приступы без видимых предпосылок к сердечно-сосудистым заболеваниям стали поражать молодых людей. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения Татарстана, заместитель главного врача казанской городской клинической больницы № 7 Зульфия Ким.

«У молодых пациентов выявляется однососудистое поражение. Нет генерализованного атеросклероза, нет повышенного уровня холестерина. При сборе анамнеза оказывается, что пациент либо энергетическими напитками увлекался, либо курением кальянных смесей. В этом случае мы предполагаем спазм коронарных артерий, который мог привести к развитию инфаркта миокарда. Это новые факторы риска», – отметила специалист.

По словам детского кардиолога, энергетические напитки вредны и для желудка, и для сердца, и для нервной системы.

«Энергетики ухудшают состояние сердечно-сосудистой системы и приводят к сосудистой катастрофе», – подчеркнула главный внештатный детский специалист-кардиолог Приволжского федерального округа, заведующая кафедрой госпитальной педиатрии КГМУ Динара Садыкова.

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