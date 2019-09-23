La Primavera представит в Казани классический концерт, основанный на музыке Pink Floyd

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В конце ноября Казанский камерный оркестр «La Primavera» вместе с известным виолончелистом Денисом Шаповаловым представит концерт, основанный на музыке группы Pink Floyd. Об этом рассказал художественный руководитель и главный дирижер оркестра Рустем Абязов.

«Со звездами эстрады в этом сезоне пока ничего не планируется, но у нас будет концерт 22 ноября, буквально за два дня до юбилея оркестра. Приезжает Денис Шаповалов – наш выдающийся виолончелист, который подготовил программу, основанную на музыке Pink Floyd», – рассказал маэстро.

Концерт будет состоять из двух отделений. Денис Шаповалов будет солировать, а оркестр будет выступать вместе с ним.

Виолончелист задержится в Казани, чтобы поздравить камерный оркестр с юбилеем 24 ноября.

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