WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

23 сентября 2019, 18:50

ОбществоКультура

Рустем Абязов планирует провести Дни культуры Татарстана на Мальте в честь 100-летия ТАССР

Рекомендуем

ОбществоКультура

Рустем Абязов планирует провести Дни культуры Татарстана на Мальте в честь 100-летия ТАССР

Фото: Владимир Васильев

Камерный оркестр La Primavera вместе с Госансамблем песни и пляски РТ, художниками и литераторами готовит проект «Дни культуры Татарстана на Мальте».

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Дни культуры Татарстана на острове Мальта планирует организовать казанский камерный оркестр La Primavera совместно с Государственным ансамблем песни и пляски РТ, художниками и литераторами. Об этом рассказал художественный руководитель и главный дирижер оркестра Рустем Абязов.

«Мы участвуем в Мальтийском музыкальном фестивале, но кроме этого мне удалось договорится с руководством фонда, который организует фестиваль, о проведении Дней культуры Татарстана на Мальте. И вот я надеюсь, что все это удастся воплотить», – пояснил Абязов.

Маэстро обратился к Министерству культуры РТ для выделения проекту финансовой поддержки. «Минкультуры должно обратиться к Президенту республики, чтобы он поддержал этот проект, но я думаю, что к 100-летию ТАССР провести Дни культуры Татарстана на Мальте – это очень здорово. Вообще, если такая возможность возникла, ее упускать нельзя. Вот такие у нас намечаются интересные проекты», – отметил он.

Рустем Абязов добавил, что камерный оркестр La Primavera точно поедет на Мальту, но речь идет о проведении Дней культуры, которое требует достаточно больших денег. Помимо оркестра, в поездке должны принять участие еще 100 человек – артисты Госансамбля песни и пляски, художники, литераторы, актеры. Программа уже сформирована, нужно только найти средства.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

La Primavera представит в Казани классический концерт, основанный на музыке Pink Floyd
Новости дня
20:02
La Primavera представит в Казани классический концерт, основанный на музыке Pink Floyd

Участие в концерте примет известный виолончелист Денис Шаповалов.

19:54
«Нефтехимик» прервал неудачную серию, победив после четырех поражений подряд

Команда из Нижнекамска в гостях взяла верх над челябинским «Трактором».

19:48
La Primavera открывает XXXI концертный сезон произведениями Рихарда Штрауса и Вивальди

Концерт «Феерические метаморфозы La Primaver’ы» проходит в ГБКЗ имени С. Сайдашева.

19:40
Айрат Хайруллин: Налицо бездействие контролирующих органов, отвечающих за численность кабанов

Из-за нападений диких кабанов агрохозяйства спешно, раньше сроков, убирают кукурузу на зерно.

19:30
На Казанской ярмарке жители столицы РТ смогут пройти обследование сердца

Скрининг можно будет сделать в выставочном павильоне «Активное долголетие» до 28 сентября.

19:26
Жители Казани единственные в РФ довольны соотношением своих доходов и стоимости жизни

Первые строчки рейтинга заняли Москва, Санкт-Петербург и Краснодар.

19:16
Наставник «Ак Барса» о поражении в Новосибирске: «Мы перестали делать то, что должны были»

Дмитрий Квартальнов прокомментировал проигранный матч с «Сибирью».

19:05
Энергетики и курение кальяна стали новыми причинами сердечно-сосудистых заболеваний

Врачи констатируют инфаркты без видимых причин у молодых людей.

18:51
В Набережных Челнах ищут пропавшего мужчину, чей велосипед и лодку нашли недалеко от места рыбалки

В резиновой лодке спасатели обнаружили мобильный телефон пропавшего.

18:50
Рустем Абязов планирует провести Дни культуры Татарстана на Мальте в честь 100-летия ТАССР

Камерный оркестр La Primavera вместе с Госансамблем песни и пляски РТ, художниками и литераторами готовит проект «Дни культуры Татарстана на Мальте».

18:40
Оркестр La Primavera отберет музыкальных детей из 43 районов РТ для концерта «Звезды из завтра»

Отборочные концерты будут проходит в пяти крупнейших городах республики, куда будут стекаться юные музыканты со всего Татарстана.

18:32
Оркестр La Primavera в январе проведет 12 концертов в интернатах Татарстана для детей-инвалидов

Рустем Абязов поделился планами на новый концертный сезон 2019-2020 годов.

18:24
Во время пуска тепла в Казани заработают телефоны горячей линии

Отопительный сезон в столице Татарстана начнется 24 сентября.

18:20
В Набережных Челнах по настоянию исполкома в 14 магазинах «Магнит» перестали продавать сигареты

Активную борьбу развернул исполком Автограда и с несанкционированной торговлей овощами и фруктами.

18:06
«Ак Барс» проиграл после шести побед подряд – подвели удаления

В гостях казанские хоккеисты уступили «Сибири» со счетом 2:4.

18:01
В Альметьевске приставы изъяли полторы тысячи упаковок нелицензированного табака для кальяна

Изъятые товары переданы в спецучреждение для утилизации.

17:58
В Татарстане 28 лучших билингвальных детсадов получат гранты в размере 500 тыс. рублей

На гранты претендуют 40 дошкольных образовательных организаций республики.

17:50
Путин рекомендовал Медведеву обратить внимание на «ритмичность финансовых трат»
17:42
Министр РТ по делам молодежи: «Основное откровение для нас – запрос на место отдыха у подростков»

В проектах современных молодежных центров, заверил Дамир Фаттахов, пожелания нового поколения пользователей будут учитываться в первую очередь.

17:28
Рустаму Нигматуллину доложили о запуске тепла в 27 районах Татарстана

В Казани пуск тепла в жилые дома массово начнется 24 сентября.

17:11
Грузовик «КАМАЗ-Мастер» опрокинулся во время чемпионата России

В результате аварии грузовик получил серьезные повреждения, а его экипаж – травмы.

17:06
Жители Татарстана стали чаще выбирать экзотические страны для отдыха

Объем потребленного за границей татарстанскими абонентами Tele2 интернет-трафика вырос в семь раз.

16:52
Минмолодежи РТ потенциально готово отдать весь годовой бюджет проекту-победителю хакатона «Города»

Дамир Фаттахов заверил, что смог бы бросить все силы на реализацию самой крутой концепции-«пушки» по перепроектированию молодежных центров региона.

16:40
Казанский кардиохирург: Женщины стали чаще попадать в больницу с инфарктами

Среди предполагаемых врачами причин болезней сердца – стресс, курение и лишний вес.

16:34
Нарышкин: Голословные заявления об авторстве атак на заводы в Саудовской Аравии недопустимы

Необходимы очень четкие и объективные доказательства установления вины, считает директор Службы внешней разведки России.

События