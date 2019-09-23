Рустем Абязов планирует провести Дни культуры Татарстана на Мальте в честь 100-летия ТАССР

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Дни культуры Татарстана на острове Мальта планирует организовать казанский камерный оркестр La Primavera совместно с Государственным ансамблем песни и пляски РТ, художниками и литераторами. Об этом рассказал художественный руководитель и главный дирижер оркестра Рустем Абязов.

«Мы участвуем в Мальтийском музыкальном фестивале, но кроме этого мне удалось договорится с руководством фонда, который организует фестиваль, о проведении Дней культуры Татарстана на Мальте. И вот я надеюсь, что все это удастся воплотить», – пояснил Абязов.

Маэстро обратился к Министерству культуры РТ для выделения проекту финансовой поддержки. «Минкультуры должно обратиться к Президенту республики, чтобы он поддержал этот проект, но я думаю, что к 100-летию ТАССР провести Дни культуры Татарстана на Мальте – это очень здорово. Вообще, если такая возможность возникла, ее упускать нельзя. Вот такие у нас намечаются интересные проекты», – отметил он.

Рустем Абязов добавил, что камерный оркестр La Primavera точно поедет на Мальту, но речь идет о проведении Дней культуры, которое требует достаточно больших денег. Помимо оркестра, в поездке должны принять участие еще 100 человек – артисты Госансамбля песни и пляски, художники, литераторы, актеры. Программа уже сформирована, нужно только найти средства.

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