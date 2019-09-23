Оркестр La Primavera отберет музыкальных детей из 43 районов РТ для концерта «Звезды из завтра»

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Весной следующего, 2020 года будут организованы отборы музыкальных детей по всему Татарстану для участия в концерте Казанского камерного оркестра La Primavera «Звезды из завтра». Об этом рассказал художественный руководитель и главный дирижер оркестра Рустем Абязов.

«В апреле мы хотим распространить наш проект “Звезды из завтра“, которые уже пять лет проходит в Казани, на всю республику. Чтобы в нем участвовали все 43 муниципальных района Татарстана. Мы так ловко все там организовали», – сообщил он.

Маэстро объяснил, что в пяти крупнейших городах РТ будут проходить отборы, куда будут стекаться юные музыканты из других уголков республики. «И вот за полмесяца мы хотим там провести отборы, такие гала-концерты», – сказал он.

Лучшие музыкальные номера из пяти концертов будут представлены 1 июня в Казани, в Большом концертном зале имени С. Сайдашева.

Сегодня Казанский камерный оркестр La Primavera открывает новый, XXXI концертный сезон. Он начнется концертом «Феерические метаморфозы La Primaver’ы» в ГБКЗ имени Сайдашева. Коллектив исполнит четыре концерта для скрипки с оркестром, ор. 8 из «Времен года» Антонио Вивальди, «Метаморфозы» для 23 струнных инструментов Рихарда Штрауса и «Феерическую фантазию» Иоганна Штрауса – Бориса Четвергова.

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