«Ак Барс» проиграл после шести побед подряд – подвели удаления

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Казанский «Ак Барс» прервал свою рекордную шестиматчевую победную серию на старте сезона. Сегодня хоккеисты из столицы Татарстана проиграли в Новосибирске «Сибири» со счетом 2:4, пропустив две шайбы в меньшинстве и три – от одного форварда хозяев Романцева.

До сегодняшнего дня только действующий обладатель Кубка Гагарина – столичный ЦСКА в первом туре смог обыграть «Ак Барс» в играх нынешнего чемпионата КХЛ. После этого подопечные Дмитрия Квартальнова не проигрывали. Но теперь они уступили в Новосибирске – хозяева наказали гостей за частые удаления.

Как обычно, тренерский штаб «Ак Барса» внес изменения в стартовый состав своей команды. В Новосибирске не сыграл капитан гостей Данис Зарипов – его заменил пропустивший предыдущий матч в Магнитогорске Мэттью Фрэттин. Вернулся в состав 19-летний форвард Дмитрий Воронков, сменивший Вячеслава Основина. Немного удивило, что Кирилл Петров сохранил свое место в первой (канадской) тройке вместе Фрэттина. Значит, его игра на этом месте устроила наставников команды.

Как это, увы, часто случается в нынешнем сезоне, казанцы в Новосибирске сразу принялись удаляться. Восемь минут штрафа за первые восемь минут игры! Так и остались гости втроем против полной пятерки хозяев на целых 102 секунды. Сибиряки быстро воспользовались столь большим численным преимуществом, Даниил Романцев с пятачка не промахнулся, 1:0. Но уже очень скоро, всего через пару минут, Кирилл Петров ловко подставил клюшку после наброса Патриса Кормье, и счет стал 1:1. Однако столкновение двух казанских защитников за своими воротами в конце первого периода привело к тому, что Романцев вновь оказался один на пятачке и сделал дубль, 2:1.

И второй период хозяева провели резво и активно. Настолько, что вскоре фактом стал хет-трик неугомонного Романцева, в третий раз пробившего с близкого расстояния – 3:1 и смена вратаря у гостей. Между прочим, до этой игры новосибирский нападающий в этом сезоне не забивал. Теперь же Адам Рейдеборн уступил свое место Тимуру Билялову.

К обороне «Ак Барса» были большие претензии. Правда, в большинстве казанцы едва не забили – не повезло Альберту Яруллину, после мощнейшего щелчка которого шайба угодила в перекладину ворот «Сибири». А хозяева продолжили таранить дырявую оборону гостей. Четвертый гол в большинстве забил подсуетившийся на добивании Евгений Чесалин, 4:1. А сколько еще сибиряки не забили…

«Сибирь» сегодня была лучше «Ак Барса», для которого этот матч пока стал самым неудачным в чемпионате. Хозяева оказались лучше практически во всех компонентах хоккея. Казанцам явно не хватало их мудрого капитана Зарипова. Так что в третьем периоде у «барсов» практически не было шансов спасти игру. Правда, в большинстве гости одну шайбу отыграли: Владимир Ткачев ловко, как теннисист, с лета послал шайбу в сетку, 4:2. И «Ак Барс» сразу оживился. Вскоре на 25 секунд гости оказались впятером против троих новосибирцев. Но вспышка активности казанцев была разовой и не изменила ход борьбы.

«Сибирь» заслужила свой успех. В следующем туре 25 сентября в Челябинске «Ак Барс» сыграет с «Трактором».

«Сибирь» (Новосибирск) – «Ак Барс» (Казань) – 4:2 (2:1, 2:0, 0:1).

Шайбы забросили: Романцев (10, 18, 26), Чесалин (34) – Петров (12), Ткачев (53).

Штраф: 19–21.

«Ак Барс»: Рейдеборн (Билялов, 26). Яруллин – Викстранд, Азеведо – Кормье – Петров; Ожиганов – Журавлев, Галиев – Ткачев – Фрэттин; Абросимов – Юдин, Глухов – Михеев – Лукоянов; Фазылзянов, Фисенко – А. Галимов – Воронков; Валеев.

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