В 2020 году в РФ заработает приложение для родителей, отправляющих ребенка в поездку на автобусе

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). В следующем году в России планируют запустить специальное приложение для родителей, которые отправляют своего ребенка в поездку на автобусе. Об этом рассказал заместитель Председателя Правительства РФ Максим Акимов, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

«В следующем году для всех родителей, отправляющих ребенка в поездку, заработает приложение, где можно будет не только заказать поездку, но и узнать квалификацию водителя, состояние транспортного средства», — сообщил Акимов.

Кроме того, в правила организованной перевозки детей на автобусах внесли изменения, которые уточняют перечень и требования к необходимым документам и устанавливают обязательное использование ремней безопасности для всех пассажиров.

«Но самое главное — мы вводим обязательное требование по ремням безопасности. До сих пор такое требование существовало только для междугородних перевозок, что, мягко говоря, странно», — сказал зампредседателя Правительства РФ.

Он добавил, что на сопровождающих возложат ответственность за то, чтобы все дети были пристегнуты.

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