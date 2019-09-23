В Альметьевске приставы изъяли полторы тысячи упаковок нелицензированного табака для кальяна

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). Судебные приставы Альметьевска передали на утилизацию крупную партию нелицензированного табака и алкоголя, сообщил ведущий специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Антон Курчаков.

«Ряд заведений города был оштрафован сотрудниками Госалкогольинспекции Республики Татарстан за продажу спиртного и табака для кальяна без соответствующей лицензии», — рассказал Курчаков.

По его словам, речь идет о полутора тысячах упаковок табака, которые отпускались без разрешения в городских торговых точках, а также о крупных партиях нелицензированного спиртного.

Кроме того, часть спиртосодержащей продукции изъяли из трех магазинов, где спиртное отпускали после разрешенного времени.

Изъятые товары передали в спецучреждение Казани для дальнейшего уничтожения.

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