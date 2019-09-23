Оркестр La Primavera в январе проведет 12 концертов в интернатах Татарстана для детей-инвалидов

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Казанский камерный оркестр La Primavera в январе проведет концерты в 12 татарстанских школах-интернатах для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом рассказал художественный руководитель и главный дирижер камерного оркестра Рустем Абязов.

«У нас есть очень интересный проект, который мы хотим осуществить в январе. Я надеюсь, что нам дадут грант в Министерстве культуры. Намечено 12 концертов по школам-интернатам для детей с ОВЗ по Татарстану», – пояснил маэстро.

Сегодня Казанский камерный оркестр La Primavera открывает новый, XXXI концертный сезон. Он начнется концертом «Феерические метаморфозы La Primaver’ы» в Большом концертном зале имени С. Сайдашева.

На концерте коллектив исполнит четыре концерта для скрипки с оркестром, ор. 8 из «Времен года» Антонио Вивальди, «Метаморфозы» для 23 струнных инструментов Рихарда Штрауса и «Феерическую фантазию» Иоганна Штрауса – Бориса Четвергова.

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