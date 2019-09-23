Инвалид-экономист Мария Веретенникова из Татарстана выступит на «Абилимпиксе» в Москве

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). Итоги республиканского этапа V Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» подвели в Татарстане. Его победительницей во взрослой возрастной категории по компетенции «Экономика и бухгалтерский учет» стала инвалид третьей группы Мария Веретенникова, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«На базе Лениногорского политехнического колледжа 12-13 сентября прошел региональный этап V Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья „Абилимпикс“ по компетенции „Экономика и бухгалтерский учет“», — сказано в сообщении.

Профессиональные соревнования проходили в трех возрастных категориях: среди учащихся школ, студентов и специалистов. Среди специалистов, принявших участие в чемпионате, наибольшее число баллов набрала инвалид третьей группы Мария Веретенникова.

Награждение призеров и победителей республиканского этапа чемпионата прошло 20 сентября в Казани. Победители представят республику на национальном чемпионате в Москве 20-22 ноября.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.