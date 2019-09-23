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Татар-информ

23 сентября 2019, 17:50

Экономика и финансыОфициальная хроника

Путин рекомендовал Медведеву обратить внимание на «ритмичность финансовых трат»

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Экономика и финансыОфициальная хроника

Путин рекомендовал Медведеву обратить внимание на «ритмичность финансовых трат»

Президент России и Премьер-министр РФ обсудили параметры бюджета на 2020–2022 годы.

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин и Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обсудили параметры федерального бюджета на 2020–2022 годы. Глава государства обратил внимание на необходимость ритмичного финансирования заложенных в бюджете проектов, сообщает пресс-служба Кремля.

После рассказа главы Правительства страны об основном финансовом законе на предстоящие три года Путин заметил: «И есть еще одна просьба и пожелание, чтобы после принятия <…> в последующие годы мы сосредоточили своё внимание не только на финансировании как таковом – надеюсь, что все это будет исполнено, – но на разбюрокрачивании принятия решений с целью обеспечения ритмичности финансирования».

Президент РФ констатировал, что в текущем году не удалось, как предполагалось изначально, «ритмично и равными долями по кварталам» финансировать заложенные в бюджете решения. Вместе с тем он выразил уверенность в том, что для реализации национальных проектов необходимо обеспечить именно «ритмичность и своевременность финансирования».

Медведев в ответ заверил, что Правительство займется «такого рода разбюрокрачиванием тех правил, которые существуют, по доведению финансовых ресурсов». 

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