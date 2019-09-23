Стоки «Водоканала» в Волгу будут отслеживаться в режиме online по девяти показателям

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). Сточные воды МУП «Водоканал» теперь будут находиться под постоянным контролем татарстанских экологов, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Минприроды РФ издало приказ, куда вошли 300 предприятий, обязанных создавать на производствах системы автоматического контроля до 2027 года. На территории Татарстана таких предприятий семь. В рамках исполнения требований ФЗ „Об охране окружающей среды“ на выпуске стоков МУП „Водоканал“ установлено специальное оборудование, которое будет фиксировать превышение загрязняющих веществ в составе сточных вод более чем по 70 показателям», — сказано в сообщении.

Непрерывному контролю на МУП «Водоканал» подлежат 9 показателей качества сточной воды. Это объемный расход, температура, pH, ХПК, взвешенные вещества, нитрат-ион, аммоний-ион, фосфор и фосфат. При этом все данные будут в online передаваться специалистам Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

Такой мониторинг, в конечном счете, направлен на достижение главных целей по оздоровлению Волги и предотвращению ее загрязнения. В связи с реализацией новшества в настоящее время на татарстанском предприятии проводятся пусконаладочные работы.



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