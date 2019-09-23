Министр РТ по делам молодежи: «Основное откровение для нас – запрос на место отдыха у подростков»

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ», Оксана Романова). Запрос нового поколения не на конкретные студии или кружки в подростковых клубах и молодежных центрах, а на место отдыха, особенно – в холодное время года, стал откровением для Министерства РТ по делам молодежи. В этом признался сегодня глава ведомства Дамир Фаттахов на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», посвященной всероссийскому урбанистическому хакатону «Города».

Хакатон стартовал в Казани 21 сентября. Теперь в течение ближайшей недели 30 финалистов крымского молодежного форума «Таврида» и 14 талантливых архитекторов из Татарстана совместно будут перепроектировать семь существующих, но устаревших по функциям зданий в современные молодежные центры. Им предстоит, например, преобразить здания бывшей котельной, банка и даже остов постройки начала ХХ века.

«Основное откровение для нас – запрос не на конкретные студии и кружки, а на место отдыха, куда подростки могут прийти компанией, необязательно будучи записанными с 16 до 17 на вокальную студию или хореографию. А хотят они прийти в пространство, где могут пообщаться, отдохнуть, даже в Интернете с хорошим Wi-Fi поработать, запустить какие-то свои проекты, пообсуждать их. Это место, где они могут свободно себя чувствовать. Для нас это очень важное откровение, приоритет, который звучал в каждом районе (участники хакатона «Города» работают над концепциями молодежных центров в четырех районах республики и на двух объектах Казани – прим. Т-и). Молодежь говорит, что появились парки и скверы в Татарстане, но это летом, а как только становится холодно – пойти некуда», – рассказал Фаттахов.

Он также признал, что при старом подходе к строительству таких объектов «этот аспект даже никогда особо и не учитывали». Впервые в республике, обратил внимание министр РТ по делам молодежи, такой подход был сформулирован и реализован при реконструкции ЦКС «Московский» (бывший ДК Урицкого).

«Тогда появилась и дружелюбная зона при входе, и кафешка, коворкинг… А не просто залы, залы, залы, репетиции, репетиции, репетиции. Это другой запрос на современный молодежный центр», – подчеркнул Дамир Фаттахов.

Концепцию команды-победителя Всероссийского урбанистического хактона «Города» министр по делам молодежи РТ пообещал реализовать уже в 2020 году.



Для всех желающих проект-наследник крымского молодежного форума «Таврида» – всероссийский урбанистический хакатон «Города» – проведет в Казани серию бесплатных лекций о тенденциях в современной архитектуре.

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