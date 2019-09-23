Итоги «Чистых игр» в Татарстане: две тонны мусора за полтора часа при поддержке депутата

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). Около 2 тонн мусора — металл, стекло, пластик, автомобильные покрышки собрали участники «Чистых Игр» в Нижнекамске и Набережных Челнах. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Всемирный день чистоты „Чистыми играми“ отметили в двух городах республики. К соревнованиям по раздельному сбору отходов присоединились жители Нижнекамска и Набережных Челнов. В городских квестах состязались 137 участников, проект поддержал депутат Госсовета РТ Николай Атласов», — сказано в сообщении.

«Чистые Игры» прошли в 93 населенных пунктах России и еще в пяти странах. За 1,5 часа соревнований в двух городах республики добровольцы собрали около 2 мусора. Это 60 мешков пластика, 53 мешка смешанного мусора, 11 мешков металла, 76 мешков стекла и 30 покрышек. Генеральную уборку провели на территории возле набережной в Новом городе в Набережных Челнах и на берегу Камы в Нижнекамске.



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