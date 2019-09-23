Врачи рассказали, как оценить шансы человека дожить до 80 лет

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). Японские специалисты рассказали, как узнать продолжительность жизни человека по походке, сообщает «Российская газета».

Результаты исследований показали, что почти стопроцентную возможность дожить до 80 лет имеют те люди, которые в 70 лет ходят так же бодро, как и в молодые годы. О своей работе геронтологи рассказали на российско-японской открытой конференции «Курс на здоровое долголетие в России», которая проводилась в Москве.

Японские исследователи начали свои наблюдения в 1997 году. С этого времени они изучали скорость ходьбы у людей, возраст которых располагался в промежутке от 60 до 80 лет. «Анализ полученных результатов позволил сделать вывод, что человек может рассчитывать на долголетие, если в возрасте 70 лет он сохранял темп ходьбы в 1,5 метра в секунду», — пришли к выводу ученые.

Так, если в этом возрасте человек в обычном для себя темпе ходьбы проходил менее полуметра, то вероятность того, что он проживет еще 10 лет, составила лишь 15-35%. Стоит отметить, что у мужчин данный показатель оказался меньше, чем у женщин.

Таким образом, ученые пришли к выводу о том, что скорость ходьбы — это один из показателей, позволяющих определить продолжительность жизни конкретного человека. «Чем быстрее человек передвигается в обычном для себя режиме — тем дольше он проживет», — вывел формулу долголетия президент японского Национального центра гериатрии и геронтологии, доктор Хидэнори Арай.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.