Грузовик «КАМАЗ-Мастер» опрокинулся во время чемпионата России

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). Грузовик команды «КАМАЗ-Мастер» Антона Шибалова опрокинулся во время чемпионата России, сообщили на официальной странице команды в социальной сети.

По их информации, грузовик Шибалова попал в глубокую яму, зацепился штангой и повалился на бок. Из-за мощного удара «КАМАЗ» получил серьезные повреждения, а экипаж – травмы.

«Мы перевернули авто, вызвали врачей, на место подъехали судья. После того, как ребят доставили в машину медиков, мы продолжили движение», — сообщается в группе.

Поврежденный грузовик транспортировали на бивуак при помощи спецтехники.

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