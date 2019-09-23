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Татар-информ

23 сентября 2019, 17:06

ОбществоHi-Tech

Жители Татарстана стали чаще выбирать экзотические страны для отдыха

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ОбществоHi-Tech

Жители Татарстана стали чаще выбирать экзотические страны для отдыха

Фото: Владимир Васильев/архив

Объем потребленного за границей татарстанскими абонентами Tele2 интернет-трафика вырос в семь раз.

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). Компания Tele2 подвела итоги летней активности абонентов Татарстана в международном роуминге. Число абонентов, выезжавших за границу в июне-августе 2019 года, выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, а объем потребленного ими интернет-трафика увеличился в семь раз.

Tele2 в Татарстане зафиксировала значительный рост активности клиентов в международном роуминге этим летом. Общий объем интернет-трафика в поездках за границу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в семь раз. Это связано с масштабным расширением географии опции «Безлимитный Интернет за границей»: оператор увеличил список стран действия услуги с 89 до 124 по сравнению с августом прошлого года. Более того, абонентам тарифного плана «Премиум» данная опция предоставляется бесплатно: услуга включена в тариф и позволяет пользоваться мобильным Интернетом без доплат, не расходуя основной пакет гигабайтов.

Услуга стала популярной у клиентов Tele2 в Татарстане с момента запуска в феврале 2018 года. Самыми активными пользователями мобильного Интернета за рубежом этим летом оказались абоненты, путешествующие в Турцию, Италию и Францию – в этих странах клиенты скачали половину общего количества израсходованных за границей гигабайтов. Лидерами рейтинга по объему скачанного интернет-трафика за рубежом в этом году стали туристы из Татарстана, побывавшие в Турции.

Число клиентов оператора, выехавших летом за пределы России из Татарстана, увеличилось на 10%. Вместе абоненты Tele2, путешествующие из Казани, посетили более 100 стран. Самыми популярными направлениями стали Турция и Грузия. Эти страны традиционно лидируют в рейтинге самых посещаемых маршрутов абонентами Tele2 в летний период. В этом году Турцию и Грузию выбрали треть всех отдыхающих абонентов оператора в Татарстане. Третье место занял Казахстан – количество посетивших его клиентов выросло на 20% по сравнению с прошлым годом.

Среди наиболее экзотических направлений путешествий – ряд островных государств, таких как Багамы, Филиппины, Фарерские острова, Сан-Томе и Принсипи, африканские страны Кот-д’Ивуар, Кабо-Верде и Буркина-Фасо, а также китайский регион Макао.

Tele2 отметила значительный интерес к путешествиям по России со стороны иностранных туристов. В Татарстан наибольший приток иностранных абонентов в этом году наблюдался из Эстонии, Канады, Украины и США.

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 67 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2018 года абонентская база компании составила 42,3 млн пользователей. Оператор лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) – готовности пользователей рекомендовать услуги компании. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни. 

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