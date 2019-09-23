В Татарстане 28 лучших билингвальных детсадов получат гранты в размере 500 тыс. рублей

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). В Татарстане начался второй этап конкурса «Лучший билингвальный детский сад». По его результатам 28 детсадов, обеспечивающих высокое качество билингвального образования, получат гранты в размере 500 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«С 23 сентября по 11 октября экспертная комиссия посетит 40 образовательных организаций республики – участников второго этапа конкурсного отбора», – отмечается в сообщении министерства.

Эксперты оценят подходы к билингвальному образованию дошкольников, ресурсную обеспеченность, разнообразие и оригинальность представленных форм работы по этому направлению, а также методики и технологии обучения детей государственным языкам РТ.

Конкурсный отбор на соискание гранта «Лучший билингвальный детский сад» стартовал в Татарстане 9 сентября. Конкурс нацелен на совершенствование учебно-воспитательного процесса билингвального образования дошкольников в муниципальных образовательных организациях.

В прошлом году в республиканском конкурсе участвовали 82 детсада. Гранты в 500 тыс. рублей выиграли 30 дошкольных образовательных организаций.

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