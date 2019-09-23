Минмолодежи РТ потенциально готово отдать весь годовой бюджет проекту-победителю хакатона «Города»

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ», Оксана Романова). Министр РТ по делам молодежи Дамир Фаттахов на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» предположил, что в случае разработки участниками Всероссийского урбанистического хакатона «Города» невероятно крутой концепции-«пушки» по перепроектированию молодежного центра весь годовой бюджет ведомства по линии подростковых клубов и молодежных центров может быть направлен на реализацию этой инновационной идеи.

«Нам нужна концепция, чтобы мы смогли сделать хорошую рабочую документацию, и после этого пойдем в реальный проект. По итогам хакатона мы хотим обобщить всю информацию и обратиться к руководству республики. После того, как мы будем понимать, хватает нам денег или не хватает. И, может быть, если концепции настолько будут крутыми и будут „пушкой“, что меня поддержат коллеги в Правительстве РТ и премьер-министр РТ, Президент РТ, мы поймем, как раскидать деньги. Если один проект, значит, один сделаем от начала до конца», — сказал Дамир Фаттахов.

Министр напомнил, что ежегодно в РТ на программу капитального ремонта подростковых центров выделяется около 100 тыс. рублей.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», всероссийский урбанистический хакатон «Города» стартовал в Казани 21 сентября. За ближайшую неделю 30 финалистов крымского молодежного форума «Таврида» и 14 отобранных в ходе республиканского конкурса молодых архитекторов из Татарстана будут работать в командах над проектами семи современных молодежных центров региона. Ребятам предстоит, например, перепроектировать здания бывшей котельной, банка и даже остов постройки начала ХХ века. Концепцию команды-победителя министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов пообещал реализовать уже в 2020 году.

Для всех желающих проект-наследник крымского молодежного форума «Таврида» — всероссийский урбанистический хакатон «Города» — проведет в Казани серию бесплатных лекций о тенденциях в современной архитектуре.

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