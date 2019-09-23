Нарышкин: Голословные заявления об авторстве атак на заводы в Саудовской Аравии недопустимы

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин прокомментировал атаки дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии. О позиции ведомства он рассказал журналистам по итогам Саммита разведок стран СНГ в Казани.

«Наша позиция по этому вопросу такая, что мы, безусловно, осуждаем такие действия. Но необходимы очень четкие и объективные доказательства установления вины. Голословные заявления о том, что автором таких действий может являться одно, второе, третье государство, движение или еще какая-то сила, — они недопустимы», — сказал Нарышкин.

Несколько заводов саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco 14 сентября подверглись атаке беспилотников, после чего королевство было вынуждено сократить производство нефти более чем вдвое.

Несмотря на то, что ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, Эр-Рияд и Вашингтон обвинили в случившемся Тегеран, сообщает РИА Новости.

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