(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). Из-за роста детской смертности на дорогах Татарстана автоинспекторы проводят «неделю безопасности», сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

По информации ГИБДД, в республике отмечается снижение количества аварий в целом, а также количество пострадавших в авариях детей. Однако в этом году на дорогах Татарстана стало на одного погибшего ребенка больше, чем в прошлом.

«Для профилактики аварий с детьми с 23 по 27 сентября в республике будет проходить Неделя безопасности. Сотрудники ГИБДД усилят работу по пресечению фактов непредставления преимущества пешеходам, нарушений правил перевозки детей и нарушений ПДД самими детьми», — рассказали в автоинспекции.

Вместе с инспекторами будут работать муниципальные служащие, работники ГБУ «Безопасность дорожного движения», члены общественных отрядов и ЮИДовцы.

ГИБДД Татарстана настоятельно рекомендует водителям быть внимательными и снижать скорость перед пешеходами, а самих пешеходов, в свою очередь, помнить, что пересекать дорогу можно лишь в специально обозначенных местах.

Автоинспекторы напоминают о важности использования световозвращающих элементов на одежде в темное время суток. В полной темноте водитель может заметить пешехода на расстоянии в 50 метров, однако элемент отражающий свет увеличит эту дистанцию до 200 метров, что поможет избежать беды в критический момент.

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