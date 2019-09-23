Жители Казани единственные в РФ довольны соотношением своих доходов и стоимости жизни

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). Казань стала единственным городом-миллионником, население которого в 2019 году довольно соотношением своих доходов и стоимости жизни, информирует портал недвижимости Domofond.ru.

Специалисты также информируют, что лидерами «Рейтинга городов-миллионеров по удовлетворенности соотношением доходов и стоимости жизни» стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодар, однако у них у всех наблюдается отрицательная динамика оценки. Так, москвичи и петербуржцы соотношение своих доходов и стоимости жизни в 2019 году оценили на 0,2 п. п. ниже, чем в прошлом, а жители Краснодара снизили свои оценки сразу на 0,5 п. п.

Казань же в рейтинге заняла четвертую позицию в топе городов-миллионников. Однако коэффициент довольства жизнью в столице РТ, наоборот, повысился — с 4,5 до 4,6 п. п. Примечательно, что казанцы оказались единственными в рейтинге, кто в 2019 году чувствует больше удовлетворения от того, как соотносится уровень их доходов с уровнем стоимости жизни.

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