Алексей Песошин: Муниципалитеты Татарстана имеют побратимские связи с 17 турецкими городами

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). Руководитель Правительства РТ Алексей Песошин провел рабочую встречу с представителями Союза муниципалитетов Тюркского мира, обсудив развитие деловых и культурных связей между Татарстаном и Турцией. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

В ходе переговоров Алексей Песошин отметил, что Турция – один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. По итогам первого полугодия 2019 года внешнеторговый оборот составил более 260 млн долларов. «В республике активно развивают свои проекты ведущие турецкие компании: “Кастамону Энтегре”, “Хаят Кимья”, “Шишеджам” и другие, растет количество двусторонних визитов», – отметил он.

Премьер-министр РТ напомнил, что в Татарстане насчитывается 956 муниципальных образований, в том числе 43 муниципальных района, два городских округа, 39 городских поселений. Из 3,9 млн жителей около 3 млн проживают в городах и городских поселениях, 900 тыс. – в сельской местности.

«В общей сложности муниципальные образования Татарстана имеют побратимские связи с 17 турецкими городами», – уточнил Алексей Песошин. Он поблагодарил президента Союза муниципалитетов Тюркского мира Угура Ибрагима Алтая за постоянное содействие в установлении связей между муниципальными образованиями Татарстана и Турции.

Союз муниципалитетов Тюркского мира был образован в 2003 году в Турции. Целью союза является решение проблем местного самоуправления, помощь в поиске общих практических решений на международном уровне, сохранение исторического культурного наследия, развитие сотрудничества в экономической, социальной и культурной сферах. В союз входят более 1,1 тыс. муниципалитетов из 29 стран, в том числе из Турции, России, Азербайджана, Болгарии, Черногории, Казахстана, Ливана, Венгрии, Македонии, Египта.

Союз муниципалитетов Тюркского мира оказывает содействие в установлении связей между муниципальными образования Татарстана и Турции, помогает налаживать контакты с руководством турецких муниципалитетов, содействует ускорению принятия ими тех или иных решений по вопросам сотрудничества с Татарстаном. Также союз организует участие представителей местных органов самоуправления в профильных форумах, конференциях и образовательных программах.

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