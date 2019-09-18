Полиция Автограда перед игрой со «Спартаком»: Нарушителей ждет отлучение от футбола на полгода

(Набережные Челны, 23 сентября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Полиция перед матчем ФК «КАМАЗ» со «Спартаком», который состоится в Набережных Челнах 25 сентября, выпустила памятку для болельщиков.

В документе содержится напоминание о нормах поведения на спортивных мероприятиях. Полиция предупреждает, что за нарушение правил предусмотрен штраф в размере от 3 до 10 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 160 часов, а также запрет на посещение футбольных и других соревнований на срок от полугода до трех лет.

ГИБДД же рекомендует челнинцам в день матча во избежание дорожных заторов добираться до места игры на общественном транспорте или такси, а свои автомобили оставлять только в разрешенных местах – в частности, на парковках торговых центров.

Перед матчем будет организована стандартная в таких случаях процедура досмотра. Поэтому на стадион надо прийти заблаговременно. Проверка билетов и допуск на стадион начнутся за три часа до начала матча – в 15.30.

Полиция также напоминает зрителям, что в местах проведения спортивных соревнований запрещается появляться в пьяном виде, проносить колющие и режущие предметы, взрывчатые, ядовитые, отравляющие и едко пахнущие вещества (сигнальные ракеты, файеры, петарды и газовые баллоны будут изыматься). Нельзя бросать вещи в сидящих рядом зрителей и в спортсменов, скрывать лица под масками, пользоваться звуковыми устройствами без согласования с организаторами соревнования.

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