Казанский кардиохирург: Женщины стали чаще попадать в больницу с инфарктами

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). Женщин, попадающих в больницу с инфарктами, в последние годы стало заметно больше. Об этом заявил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» руководитель направления кардиохирургии МКДЦ Роин Джорджикия.

«По частоте сердечно-сосудистых заболеваний я бы не сказал, что их стало очень много, цифры статичны. А вот женщин, которые оперируются, стало больше», – подчеркнул хирург.

Медики объясняют это несколькими факторами – избыточной массой тела, курением и стрессом. Кроме того, отмечают специалисты, выше стала и выявляемость.

«Инфаркты молодеют. Чаще стали появляться молодые женщины, которые переносят инфаркты. Десять – пятнадцать лет назад это была казуистика», – отметила в свою очередь главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения РТ, заместитель главного врача казанской городской клинической больницы № 7 Зульфия Ким.

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