Председатель Олимпийского совета РТ Бариев о претензиях WADA: Обвинения должны быть аргументированы

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило о манипуляциях с данными о допинг-пробах российских спортсменов во время плановой передачи информации московской лаборатории в январе 2019 года. По словам экспертов организации, они обнаружили несоответствие, а, возможно, и следы взлома российской базы данных.

Данную ситуацию журналисту ИА «Татар-информ» прокомментировал председатель Олимпийского совета РТ, депутат Государственной Думы РФ от Татарстана Марат Бариев.

«Сейчас с тревогой и волнением ждем документы WADA с [заседания] исполкома в Токио, на котором обсуждается вопрос деятельности российской антидопинговой лаборатории. Обвинения должны быть аргументированы, нужны доказательства. Если это чьи-то фантазии, надо дать отпор и готовиться к Олимпийским играм 2020 года. Однако если эти предположения подтвердятся, нам несдобровать», – подчеркнул собеседник агентства.

«Я еще не видел никаких документов, все, что знаю об обвинениях России в манипуляции данными лаборатории, стало известно мне из СМИ. Слишком долго в России не обращали внимания на проблему допинга, безнаказанность плодила все большее количество нарушений», – добавил парламентарий.

Будут или не будут наложены санкции на Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), исполком WADA решит сегодня на заседании в Токио.

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