Три жительницы Казани претендуют на 2 млн рублей и титул «Мисс Офис 2019»

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). 23 сентября стартовало интернет-голосование за выход в финал Международного конкурса красоты среди офисных сотрудниц «Мисс Офис 2019». Три участницы из Казани допущены к голосованию на сайте конкурса, сообщает оргкомитет конкурса.



Интернет-голосование продлится до 13 октября на сайте конкурса, по итогам которого из 123 полуфиналисток России и ближайшего зарубежья выберут 30 участниц финального шоу.



Красавицы, вышедшие в финал, поборются за главный приз конкурса – корону победительницы и 2 млн рублей, а также непереходящую корону и возможность стать лицом рекламной кампании одного из генеральных спонсоров.



В этом году в Казани кастинг прошли коммерческий директор Анна Рябова; ведущий консультант Юлия Учасева и специалист протокольного отдела Аделя Валитова.



Прошедшие отбор примут участие в юбилейном шоу «Мисс Офис 2019», которое состоится 23 ноября в столице России. Ведущими назначены актер театра и кино Максим Виторган и директор конкурса Светлана Бобрикова. Вечер также состоится при участии руководителей, топ-менеджеров крупных компаний, популярных артистов, дизайнеров, политиков, спортсменов, блогеров и других медийных лиц.

Всех участниц ждут подарки и призы.

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