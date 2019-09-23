Выставка «Китай в глазах татарстанцев» откроется в Национальном музее РТ

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). 24 сентября в Национальном музее РТ откроется выставка «Китай в глазах татарстанцев», посвященная 70-летию образования КНР, сообщает пресс-служба музея.



70-летие является важной вехой и новой отправной точкой в развитии китайско-российских отношений. В честь этого важного события Генеральное консульство КНР в Казани совместно с Нацмузеем РТ проводит выставку картин и фотографий, созданных художниками и фотографом Татарстана во время поездки в Китай в июле этого года.



Поездку организовало Генеральное Консульство КНР в Казани. Мастера кисти посетили города Чунцин, Улон, Фэнду, Фэнцзе, Ичан, Ухань и Шанхай, в которых также прошли встречи с художниками и преподавателями художественных университетов в Чунцине и Ухани, а также посетили художественные университеты и галереи Чунцина и Ухани.





В ходе круиза по реке Янцзы татарстанские художники посетили храмы городов Фэнду и Фэнцзе, «Золотые три ущелья», включая Цютан, Уся, Дицуй, плотину крупнейшей в мире ГЭС «Три Ущелья» близ Ичана.



Во всех этих городах и на теплоходе художники писали этюды, пейзажи и портреты. За всю поездку было написано сорок работ.



Открытие выставки запланировано на четыре часа дня.

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