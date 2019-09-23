ХК «Динамо-Казань» начал Кубок России по хоккею с мячом с двух побед

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). Команда «Динамо-Казань» успешно стартовала в Кубке России по хоккею с мячом, одержав подряд две победы, информирует пресс-служба Минспорта РТ.

Так, первая победа была одержана над нижегородским «Стартом» 21 сентября, 7:5, а на следующий день динамовцы разгромили кировскую «Родину».

Стоит отметить, что оба матча начались по одинаковой схеме — первый период казанцы закончили с отставанием в счете: в первом матче — 2:0, во втором — 3:2, однако затем смогли взять себя в руки и переломить ход встреч.

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