(Набережные Челны, 23 сентября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах суд отправил на восемь лет в колонию заказчика убийства гробовщика, сообщили ИА «Татар-информ» в городском суде.

В суде Набережных Челнов вынесли приговор 32-летнему Ленару Рахимову, заказавшему убийство бывшего мужа своей возлюбленной за 300 тысяч рублей.

Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.

Сторона обвинения же просила для него десять лет колонии строгого режима.

В суде было удовлетворено ходатайство жертвы покушения, владельца бюро ритуальных услуг Марселя Ахметова, который просил в качестве моральной компенсации миллион рублей. Суд снизил сумму до 100 тысяч рублей, плюс обязал осужденного выплатить потерпевшему материальный ущерб в размере 45 тысяч рублей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в январе 32-летний Ленар Рахимов обратился к 37-летнему жителю Нижнекамска Ленару Галимову с заказом на убийство.

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