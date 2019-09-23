Пожилая женщина и мужчина получили переломы под колесами авто в Казани

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). Два пешехода попали под колеса авто в Казани, пытаясь перейти дорогу с нарушением ПДД, сообщили в городской Госавтоинспекции.
«Вчера утром водитель казанского автобуса, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и сбил 88-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне перехода. Пенсионерку доставили в больницу с переломами и травмой головы.
», — рассказали в ГИБДД.
В этот же день 38-летний мужчина попал под колеса иномарки. Пешеход попытался перебежать проезжую часть на красный сигнал светофора. С переломом ноги его доставили в городскую больницу.