Равиль Гайнутдин вновь избран председателем ДУМ России

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). Равиль Гайнутдин в седьмой раз избран председателем Духовного управления мусульман России. Соответствующее решение принял VII отчетно-выборный съезд организации, пишет «Российская газета».

«Я возношу искренние молитвы <…> за то, что вы <…> избрали меня муфтием ДУМ РФ», – приводит слова муфтия ТАСС.

Отчетно-выборные съезды ДУМ России сейчас проводятся раз в пять лет. В этом году впервые местом проведения съезда стала Московская соборная мечеть. На мероприятии рассматривалась только одна кандидатура – Равиля Гайнутдина, ее поддержали все делегаты, отмечает РИА Новости.

Муфтий Равиль Гайнутдин родился 25 августа 1959 года в деревне Шали Пестречинского района ТАССР. Он возглавляет ДУМ РФ с момента его основания в 1994 году (организация была создана как ДУМ Центрально-Европейского региона России), а с 1996-го является еще и председателем Совета муфтиев России.

В ведении Духовного управления мусульман РФ, согласно приведенным Равилем Гайнутдином данным, находятся более 400 мечетей, мусульманских молельных домов и культурных центров, причем 50 из них были открыты с момента предыдущего съезда в 2014 году. Муфтий анонсировал строительство соборных мечетей «в каждом из городов-миллионников России и в городах-столицах субъектов Российской Федерации».

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