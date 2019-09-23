(Набережные Челны, 23 сентября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах по настоянию исполкома в 14 магазинах «Магнит» перестали продавать сигареты. Об этом сообщила руководитель аппарата исполкома Гульнар Ахметова на деловом понедельнике.

По словам представителя исполкома, в текущем году челнинцы стали меньше обращаться в исполком с жалобами на нарушения в сфере торговли и потребительского рынка. При этом 26 обращений касались незаконного оборота алкоголя и табака.

«У нас еженедельно проводятся рейды. В этом году прошло 209 выходов, в ходе которых выявлено 83 нарушения. В прошлом году их было больше – 122. Это говорит о том, что работа дает свои результаты. Но порой для этого приходится прибегать к серьезным мерам. Так, после обращений граждан исполком добился того, чтобы в 14 магазинах “Магнит“ прекратили продавать табак», – рассказала Ахметова.

Кроме того, исполком этим летом занимался и активной борьбой с несанкционированной торговлей овощами и фруктами. Ее инициировал прокурор города Дмитрий Ерпелев после того, как на одной из встреч челнинские предприниматели пожаловались ему на автолавки.

По словам представителей бизнеса, владельцы магазинов на колесах не участвуют в аукционах, не платят за аренду, не имеют разрешительных документов. Тем не менее, констатировали они, действия нарушителей не пресекаются. Тогда прокурор потребовал начать борьбу с незаконной торговлей.

Ахметова отметила, что за лето в городе состоялось 55 рейдов, в ходе которых удалось выявить 113 торговых точек, где незаконно продавали овощи и зелень. На владельцев автолавок составлено 136 протоколов.

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