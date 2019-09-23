Перед матчем «КАМАЗа» с московским «Спартаком» выступит ВИА «Волга-Волга»

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). Вокально-инстументальный ансамбль «Волга-Волга» выступит в рамках развлекательной программы перед матчем футбольных команд «КАМАЗ» и «Спартак». Об этом говорится в официальной группе челнинской команды.

«Вас ждет развлекательная программа, выступление ВИА „Волга-Волга“, а также прямая трансляция матча», — говорится в сообщении.

Зрителей ждут 25 сентября на стадионе в парке «Гренада» в 16.30.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в рамках 1/16 финала Кубка России челнинский ФК «КАМАЗ» принимает московский «Спартак». При любом исходе игра будет носить исторический характер, ведь в последний раз камазовские футболисты встречались со звездными соперниками 22 года назад. По регламенту встреча состоится в Набережных Челнах.

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